الحبر الأعظم يختتم زيارته بالمطالبة بترسيخ التعايش والتسامح بين الاديان

2021/03/08 | 11:48 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نادية مراد و34 منظمة يوجهان نداء الى البابا فرانسيس السليمانية – الصباح الجديد – عباس اركوازي وجهت مجموعة من المنظمات وشخصيات المجتمع المدني العالمي والعراقي، بينهم الناشطة الايزيدية نادية مراد الفائزة بجائزة نوبل للسلام، نداءاً للقوى والاحزاب السياسية للالتزام بحماية مجتمعات الأقليات في العراق، وذلك تزامناً مع زيارة البابا فرانسيس الى العراق.ودعا البيان الذي ...

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