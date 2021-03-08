كتل شيعية: “المجاملات السياسية” تعطّل التصويت على الموازنة

2021/03/08 | 11:48 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإقليم يخفي بعض بيانات نفقاته لاسيما أعداد المواظفين بغداد- وعد الشمري: أكدت كتل شيعية، أمس الأحد، أن المجاملات السياسية تعطّل التصويت على الموازنة، مشيرة إلى أن إقليم كردستان ما زال يخفي عن السلطات الاتحادية بعض بيانات نفقاته لاسيما أعداد الموظفين، لافتة إلى أن ملف الثروات الطبيعية اتحادي وينبغي أن تعود وارداته إلى الخزينة العامة.وقال ...

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