انطلاق المرحلة الثانية من عمليات “ثأر الشهداء” شرق صلاح الدين

2021/03/08 | 11:49 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..انطلقت قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية، اليوم الاثنين، بعمليات ثأر الشهداء شرق محافظة صلاح الدين.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “الألوية التاسع و22 و88 في الحشد شاركت بتنفيذ العملية، فضلا عن الجيش وقوات سوات وباسناد من طيران الجيش، بمحورين في جزيرة العيث شرق صلاح”.وأضاف البيان أن “العملية تهدف لتعزيز الأمن والاستقرار من خلال ضرب أوكار الإرهاب وملاحقة فلول داعش”.وانتهت المرحلة الأولى من العملية في الرابع من اذار الحالي بتحقيق كافة أهدافها.



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