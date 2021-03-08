الدفاع المدني يخمد حريقاً في بناية الدفتر دار وسط بغداد

2021/03/08 | 11:50 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أخمدت فرق الدفاع المدني، اليوم الاثنين، حريقاً كبيراً اندلع في بناية الدفتر دار التي تضم محلات ومخازن تجارية في منطقة الشورجة بشارع النهر وسط بغداد.وذكرت مديرية الدفاع المدني في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “بمشاركة 30 فرقة اطفاء وبإسناد من زوارق الدفاع المدني لسحب المياه الازمة لعمليات الاطفاء من …

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