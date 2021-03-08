ثنائي توتنهام الذهبي يحطم رقما قياسيا تاريخيا في البريميرليغ

2021/03/08 | 11:51 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ سجل ثنائي توتنهام، هاري كين وهيونغ مين سون، رقما قياسيا جديدا في سجل الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد فوز فريقهما على ضيفه كريستال بالاس بنتيجة 4-1، الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ27.ووفقا لشبكة “أوبتا” العالمية للإحصاءات، فإن الثنائي كين ومين سون صنعا لبعضهما البعض 14 هدفا.وبالتالي حطما الرقم القياسي لأكثر اللاعبين صناعة للأهداف لبعضهما […]

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