طائرات بي 52 الامريكية تحلق بالشرق الاوسط بحماية صهيونية وخليجية

2021/03/08 | 11:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة …كشفت صحيفة الديلي ميل البريطانية ، الاثنين، انه وفي استعراض غاشم للقوة حلق زوج من طائرات بي 52 الامريكية فوق منطقة الشرق الاوسط والخليج في احدث مهمة من نوعها وسط ارتفاع التوترات بين الولايات المتحدة وايران.ونقلت التقرير الذي ترجمته وكالة / المعلومة/ عن القيادة المركزية الامريكية والتي يقع مقرها في الخليج قولها إن ” طائرتين من طراز بي 52 حلقتا في المنطقة بحماية طائرات عسكرية من عدة دول بينها السعودية والكيان الصهيوني وقطر”.واضاف ان ” هذه رابع قاذفة استراتيجية تحلق في المنطقة والمرة الثانية منذ ان تولى الرئيس الامريكي جو بايدن السلطة من سلفه دونالد ترامب في كانون الثاني الماضي “.وتابع ان ” بيانات تتبع الطيران اظهرت ان الطائرتين انطلقت من قاعدة مينوت الجوية في ولاية نورث داكوتا ، وهو أمر لم تذكره القيادة المركزية في بيانها بشأن الرحلات الجوية على الرغم من أن السلطات نشرت لاحقًا صورًا لطاقم الرحلة يستعد لمغادرته هناك”.وواصل انه ” وعلى الرغم من الجيش الامريكي لم يذكر ايران بالاسم لكنه قال في بيانه ان التحليق جاء للردع وطمأنة ما اطلق عليه البيان تسمية الشركاء والحلفاء بالتزام الجيش الأمريكي بالأمن في المنطقة”.



بحسب قوله .واشار التقرير الى أن ” مثل هذه المهام قد اصبحت شائعة في المنطقة منذ عهد ادارة ترامب ، حيث اثار قراره بالانسحاب من الاتفاق النووي مع ايران عام 2018 وفرض عقوبات احادية الجانب الى تصاعد التوترات في المنطقة وأعرب بايدن عن رغبته في العودة إلى الاتفاق إذا التزمت إيران بقيود الاتفاق على برنامجها النووي، لكن ايران اشترطت رفع العقوبات اولا قبل العودة الى الاتفاق مما تسبب في تزايد التوترات مرة اخرى “.



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