2021/03/08 | 11:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/NNC- بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يوافق 8 مارس/آذار، تحدث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين، في مقالة له، عن العنف ضد المرأة على صعيد العالم، وعلى وقع جائحة كورونا، لفت غوتيرس الى ان النساء يمثلن غالبية العاملين في مجال الرعاية الصحية، فقد وجدت دراسة حديثة أن نسبة 3,5 في المائة فقط من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ” اليوم العالمي للمرأة” ..



الامم المتحدة تتحدث عن العنف ضد النساء المركز الخبري الوطني.

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