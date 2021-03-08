احتجاجا على تدهور الأوضاع المعيشية..

2021/03/08 | 11:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقفل محتجون، صباح اليوم الإثنين، طرقاً رئيسية في مختلف أنحاء لبنان، بينها غالبية المداخل المؤدية إلى العاصمة، على وقع تسجيل سعر الصرف تدهوراً قياسياً مقابل الدولار وغرق البلاد في جمود سياسي من دون أفق.

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