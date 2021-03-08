نائبة: لم نتلق اي رد حكومي بخصوص تعديلات الموازنة

2021/03/08 | 12:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / بغداد ..أكدت الأمين العام لحركة بلادي الوطنية النائبة زهرة البجاري ، الاثنين ، أن النواب لم يتلقوا أي رد من مجلس الوزراء بخصوص التعديلات التي طرأت على مسودة مشروع قانون الموازنة.وقالت البجاري في تصريح لـ/المعلومة/، إن “التعديلات التي أرسلتها اللجنة المالية النيابية الى الحكومة لم نجد لها ردا من قبل مجلس الوزراء”، مبينا أن “التعديلات على مسودة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة شملت اكثر من 130 تعديلا”.وأضافت، أن “المحافظة لم تحصل على استحقاقها من مشروع 5 دولار منذ انطلاقه في عام ٢٠١٠ ولغاية الآن”، مشيرة إلى أن “موقفنا واضح من الموازنة إذا لم تحقق مطالبنا لخدمة أهلنا في البصرة قررنا عدم التصويت على الموازنة”.وكان النائب عن محافظة البصرة عبد الامير المياحي أكد في تصريح سابق لـ”المعلومة”، أن مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢١ لم تنصف محافظة البصرة فيما بين أنها تضم أخطاء كارثية وان نواب البصرة سيمتنعون عن تمرير الموازنة في حال عدم انصاف محافظتهم.



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