المرأة العربية أمام تحدي الفيروس وتداعياته

2021/03/08 | 12:01 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في الصحف اليوم: أهم رسائل زيارة البابا فرنسيس إلى العراق.



الحكومة الليبية أمام امتحان "ثقة البرلمان" اليوم في سرت، ومحاكمة رجل الأمن الأمريكي ديريك شوفان بتهمة قتل المواطن الأمريكي من أصول أفريقية جورج فلويد.



يحتقل العالم باليوم العالمي لحقوق النساء.



الصحف تتوقف عند الإنجازات التي حققتها المرأة في العالم العربي والعالم والوسائل التي يتعين وضعها رهن إشارة النساء لتحقيق النجاح المأمول.



الأمير هاري وزوجته ميغان يجريان مقابلة مع قناة سي بي إس الأمريكية ويكشفان عن علاقتهما المتوترة مع الأسرة المالكة.

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