2021/03/08 | 12:02 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

انخفضت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة، اليوم الاثنين، بنسبة بلغت 58 في المئة لتصل الى 45 مليون دولار.

وذكر مصدر مطلع، أن البنك المركزي العراقي شهد خلال مزاده لبيع وشراء العملات الاجنبية اليوم انخفاضاً في مبيعاته بنسبة 58.18 بالمئة لتصل الى 45 مليوناً و655 الف دولاراً، ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انخفاض مبيعات البنك المركزي العراقي في مزاد العملة) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انخفاض مبيعات البنك المركزي العراقي في مزاد العملة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).