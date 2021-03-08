روسيا تسجل 10253 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2021/03/08 | 12:02 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت السلطات الصحية في روسيا، عن تسجيل 10253 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتراجعت حصيلة الوفيات اليومية إلى 379 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية.روسيا..10253 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتراجع في عدد الوفياتلليوم الثاني على التوالي ..روسيا تسجل 11 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة وقال المركز الروسي لمكافحة الوباء، اليوم الاثنين، إن […]

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