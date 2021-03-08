2021/03/08 | 12:04 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يطلق دعوة لحوار وطني: فلنمسك بيد بعضنا كما تماسكت أيادي السيد السيستاني والبابا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/08 | 12:04.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يطلق دعوة لحوار وطني: فلنمسك بيد بعضنا كما تماسكت أيادي السيد السيستاني والبابا) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يطلق دعوة لحوار وطني: فلنمسك بيد بعضنا كما تماسكت أيادي السيد السيستاني والبابا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).