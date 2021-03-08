2021/03/08 | 12:12 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بسبب ارتفاع أسعار النفط..البرلمان العراقي يعقد اجتماعا "خاصاً"

كشفت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، اليوم الاثنين، عن عقد اجتماع عاجل وخاص لبحث ارتفاع أسعار النفط وتأثير ذلك على مشروع قانون موازنة سنة 2021.

وقال عضو اللجنة محمد ابراهيم، ان "اللجنة المالية البرلمانية، سوف تعقد بعد قليل اجتماع عاجل وخاص لبحث ارتفاع أسعار النفط وتأثير ذلك على مشروع قانون موازنة سنة 2021، ودراسة هذا الارتفاع هل يكفي لتغطية العجز المالي بشكل كامل أو سوف يعمل على تقليله، وإمكانية الاستغناء عن القروض بعد هذا الارتفاع".

وبين إبراهيم؛ أن "هناك امكانية ان تجري بعض التعديلات على مشروع قانون موازنة سنة 2021، بعد هذا الارتفاع، وهذا الأمر أيضا سيتم بحثه ومناقشته ودراسته بشكل دقيق في الاجتماع، الذي سيعقد بعد قليل من قبل اللجنة المالية البرلمانية".

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