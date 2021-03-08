2021/03/08 | 12:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | الكاظمي: لقد عانى العراق الكثير من الحروب حتى سال الدم وتوارت الأرض.

– رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي: العراق يرفض أن يكون ساحة للصراعات الخارجية.

– الكاظمي: الحكومة عملت على إعادة علاقاتها الخارجية.

– الكاظمي: الحوار الاستراتيجي قائم بالأساس لإخراج كل القوات المقاتلة من العراق.

– الكاظمي: أدعو القوى السياسية إلى تغليب مصلحة الوطن.

– الكاظمي: ندعو إلى حوار وطني يشمل كل القوى السياسية ومعارضي الحكومة.

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