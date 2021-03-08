ما هي النسبة التي تشكلها النساء من مجموع سكان العراق؟

2021/03/08 | 12:18 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير التخطيط يهنئ بعيد المرأة (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

هنأ وزير التخطيط خالد بتال، النساء العراقيات بعيد المرأة العالمي، فيما أشار إلى أن نسبة النساء تشكل من مجموع السكان في العراق 50%.

وقال بتال في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، "يسرني ويسعدني كثيرًا، أن أتقدم بوافر التهاني وعظيم التبريكات، للنساء العراقيات كافة لمناسبة عيد المرأة العالمي، وإذ نهنئ المرأة العراقية بعيدها، فانها تستحق منا كل الثناء والتقدير، لما قدمته من جهد وعطاء عظيمين، وهي تشارك أخاها الرجل في البناء وتحقيق التنمية في العراق".

وأضاف أن "الاحتفال بعيد المرأة لهذا العام، يأتي في ظل سياسات تنموية وضعتها وزارة التخطيط، ضمن خطة التنمية الوطنية الخمسية، ورؤية التنمية المستدامة 2030، والتي تهدف جميعها، إلى أنصاف المرأة، وتمكينها اقتصاديًا، وإعطائها المساحة التي تستحقها، حيث تشكل النساء نحو 50٪ من مجموع السكان في العراق، ولهن من القدرة والكفاءة ما يجعلهن قادرات على تحقيق أهداف التنمية وبناء الوطن".

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