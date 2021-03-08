حول القاسم الانتخابي المغربي - الهيموت عبدالسلام

2021/03/08 | 12:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#الهيموت_عبدالسلام في التصويت على ميزانيات الصحة والتعليم التي لها علاقة مباشرة بفئات الشعب المغربي الفقيرة كان لا يحضر للبرلمان سوى 7 أو 8 برلمانيا ، أما في عملية التصويت على القاسم الانتخابي فقد حضر 260 برلماني لأن الأمر يتعلق بوزيعة وليس تقنية انتخابية .مع القاسم الانتخابي يظهر جليا أننا لسنا أمام أحزاب سياسية بل دكاكين انتخابية لايهمها سوى مصالحها الحزبية الضيقة ومصلحة زبنائها ولو بليّ عنق القانون كل مرة ......





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