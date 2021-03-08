التأويل بدل الحقيقة - سعود سالم

2021/03/08 | 12:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعود_سالم أركيولوجيا العدم٢-;-٥-;- - الحقيقة والتأويل"ليس ثمة حقائق، بل تأويلات"نيتشةالارتياب كمفهوم فلسفي ظل ماثلا في تصورات وأعمال الشكاك الجدد، إبتداء من نيتشة وأتباعه ممن ينتمون لتيار ما بعد الحداثة.



هذا الفكر الذي يربط بين "التأويل" كمنهج للتفكير خارج الأطر الفلسفية الميتافيزيقية الموروثة بمختلف تمظهراتها الدينية والأخلاقية والإجتماعية أو الجمالية، وبين "الارتياب" كبراديغم ......





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