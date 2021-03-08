لجنة الامن تتفقد القطعات التي تشارك بتأمين زيارة الامام الكاظم (ع)

2021/03/08 | 12:21 - المصدر: السومرية نيوز

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اكدت لجنة الامن والدفاع النيابية، اليوم الاثنين، إستعداد القوات الأمنية لتأمين زيارة الامام الكاظم عليه السلام.

وذكر بيان للجنة الامن تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان "اللجنة اجرت زيارة تفقدية برئاسة النائب محمد رضا آل حيدر والنائبين بدر الزيادي وسعد الحلفي، للفرقة الثانية اللواء الثامن التابع للشرطة الاتحادية للاطلاع على الخطط الأمنية التي وضعت لتأمين زيارة الإمام موسى الكاظم “ع” ومناقشة القضايا الأمنية الكفيلة بتعزيز الأمن والاستقرار ومتابعة الخلايا النائمة والقضاء عليها".

وقال عضو اللجنة بدر الزيادي بحسب البيان، أن "زيارة القطعات الأمنية والعسكرية تأتي من أجل التواصل بين اللجنة والقوات الأمنية ومتابعة الوضع الأمني عن كثب، والاطلاع الميداني على المعوقات التي تواجه عمل قواتنا الأمنية لتأدية واجبهم بصورة كاملة".وأضاف "أجرينا زيارة تفقدية لأقسام متعددة واطلعنا على العمل الذي تقوم به القوات الأمنية من خلال رصد المعلومات ومتابعتها وإلقاء القبض على الخارجين عن القانون".

وأشار الزيادي الى أن "العاصمة بغداد تشهد مراسيم زيارة الإمام موسى الكاظم “ع” وستكون هناك أعداد مليونية تحيي هذه الزيارة وان قواتنا الأمنية تعمل ليلاً ونهارأ من أجل تأمين وإنجاح الزيارة من خلال تأمين الطرق الخارجية للقادمين سيراً على الأقدام فضلاً عن تأمين المداخل العاصمة بغداد".

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