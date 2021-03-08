الكاظمي: رسالة البابا وهو يجول في مدن العراق وصلت إلى العالم

2021/03/08 | 12:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الاثنين (8 آذار 2021)، أن زيارة البابا فرنسيس إلى العراق تمثل نقطة مضيئة جسدت جوهر الشعب العراقي الحضاري، مبينا أن رسالة زيارته العراق وصلت إلى العالم.

وقال الكاظمي، في كلمة وجهها إلى الشعب العراقي، إن "زيارة البابا كانت نقطة مضيئة جسدت جوهر الشعب العراقي الصادق المحب لقيم العدالة"، مبيناً أن "رسالة البابا وهو يجول في مدن العراق وصلت إلى العالم".

وأضاف، أن "الشعب العراقي عانى الكثير وسال الدم على ارضه حتى ارتوت، وعاثت في بلادنا غربان السلاح والفساد والإرهاب والكراهية"، لافتاً إلى أن "العراق أمام فرصة حقيقية لاستعادة دوره التاريخي في المنطقة والعالم".

وأوضح، ان "الحكومة متمسكة بإرادة الشعب العراقي في تحقيق الأمن والسلام والإعمار والازدهار لهذه البلاد، رغم العقبات والتحديات التي نواجهها".

وأكمل، رئيس الوزراء: "على أساس المسؤولية وبعد أجواء التسامح التي عززتها زيارة البابا نطرح اليوم الدعوة الى حوار وطني ليكون معبراً لتحقيق تطلعات الشعب"، مبيناً: "اننا ندعو جميع المختلفين من قوى سياسية وفعاليات شبابية واحتجاجية، ومعارضي الحكومة الى طاولت الحوار المسؤول امام الشعب والتاريخ".

ودعا الكاظمي في كلمته، "القوى والأحزاب السياسية الابتعاد عن لغة الخطاب المتشنج والتسقيط السياسي والتهيئة لانجاح الانتخابات المبكرة، ومنح شعبنا فرصة الامل والثقة بالدولة والنظام الديمقراطي".

وخاطب رئيس الوزراء الشباب قائلاً: "أدرك حجم معاناتكم وطموحاتكم والحيف الذي لحق بكم ولكن علينا ان نصبر ونتوحد من اجل العراق والمستقبل الذي يليق بالاجيال المقبلة".

وتابع، أن "الحكومة الحالية تحتاج إلى الوقت الكافي لحماية العراق وترتيب البيت الوطني"، مؤكداً أن "توتير الأوضاع ليس من مصلحة البلد، ويجب منح الحكومة الوقت الكافي للبناء على ما حققت خلال الفترة الماضية وتأمين الانتخابات على أسس نزيهة".

وتابع الكاظمي: "أدعو المعارضين لحكومتي إلى حوار صريح ومفتوح على أساس مصلحة البلد وسيادته وأمنه ودعم الدولة والقانون".

وأشار إلى أن "الحوار الاستراتيجي الذي بدأته الحكومة في ترتيبات التعاون مع التحالف الدولي قائم على إيجاد البيئة والتوقيتات لإخراج جميع القوات الأجنبية المقاتلة من أرض العراق ضمن اليات فنية زمنية متفق عليها مع الحفاظ على افضل العلاقات مع دول التحالف".

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