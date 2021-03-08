2021/03/08 | 12:37 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداددعا رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، الى حوار وطني يلبي تطلعات الشعب العراقي، والابتعاد عن لغة الخطاب المتشنج والتهيئة للانتخابات المبكرة، فيما طالب جميع المختلفين من قوى سياسية وفعاليات شعبية وشبابية احتجاجية ومعارضي الحكومة بالجلوس الى طاولة الحوار المسؤول.وقال الكاظمي في كلمة له، اليوم، ان “رسالة بابا الفاتيكان وصلت إلى …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يدعو إلى حوار وطني: يجب الابتعاد عن الخطاب المتشنج) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يدعو إلى حوار وطني: يجب الابتعاد عن الخطاب المتشنج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).