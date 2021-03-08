جدول أعمال جلسة البرلمان اليوم.. إستكمال التصويت على قانون المحكمة الاتحادية

2021/03/08 | 12:37 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلن مجلس النواب العراقي، جدول اعمال جلسته الـ 42 من الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثالثة المقرر عقدها، اليوم الاثنين، اذ يتضمن التصويت على عدد من مشاريع القوانين، فضلا عن استكمال التصويت على قانون المحكمة الاتحادية العليا.

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