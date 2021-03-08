الشرطة الاتحادية تعثر على 4 أوكار وعبوتين ناسفتين في كركوك

2021/03/08 | 12:37 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد عثرت قطعات الشرطة الاتحادية، على 4 أوكار وعبوتين ناسفتين بعملية استباقية في محافظة كركوك.وذكرت قيادة الشرطة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “قوة مشتركة من اللواء الثامن عشر الفرقة الخامسة شرطة اتحادية نفذت عملية امنية لتفتيش وتطهير منطقة (الرفيع) ضمن وادي زغيتون في كركوك”.وأشارت الى انه “اسفرت العملية …

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