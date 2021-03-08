ديالى تسجل اول حالة وفاة بكورونا منذ اكثر من شهر

2021/03/08 | 12:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / سجلت دائرة صحة ديالى حالة وفاة واحدة بفيروس كورونا بعد مرور اكثر من شهر على بقاء سجل الصحة دون وفيات .وقال فارس العزاوي مدير اعلام صحة ديالى لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان الدائرة سجلت / 58 / اصابة جديدة بفايروس كورونا و / 52 / حالة شفاء وحالة وفاة واحدة ، بعد مرور اكثر من شهر على عدم تسجيل اية حالة وفاة في عموم ديالى "./انتهى

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