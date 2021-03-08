بعد اربعة اعوام خارج الخدمة .. افتتاح تجريبي للجسر الثالث في الموصل

2021/03/08 | 12:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/ افتتح محافظ نينوى نجم الجبوري الجسر الثالث في الموصل ، تجريبيا ، بعد خروجه عن الخدمة لمدة لاتقل عن (اربعة ) اعو ام جراء العمليات العسكرية.وقال الجبوري للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان الجسر افتتح بشكل تجريبي وتم السماح للمواطنين بالعبور لحين افتتاحه بصورة كاملة ورسمية خلال الساعات القادمة"./انتهى

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