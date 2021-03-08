الكاظمي يدعو لحوار وطني على كافة المستويات يضمن وحدة العراق

2021/03/08 | 12:37 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس وزراء العراق، مصطفى الكاظمي، الاثنين، إلى حوار وطني على كافة المستويات يضمن وحدة العراق.

وقال الكاظمي إن العراق أمامه "فرصة تاريخية لاستعادة دوره في المنطقة".

والسبت، غرد الكاظمي على "تويتر: "بمناسبة اللقاء التاريخي بين قطبي السلام والتسامح، سماحة المرجع الأعلى السيد علي السيستاني، وقداسة البابا فرنسيس، ولقاء الأديان في مدينة أور التاريخية، نعلن عن تسمية يوم السادس من آذار من كل عام، يوماً وطنياً للتسامح والتعايش في العراق".

هذا وغادر البابا فرنسيس، صباح الاثنين، العراق بعد زيارة تاريخية هي الأولى لحبر أعظم إلى العراق.

ومنذ الجمعة، جال البابا فرنسيس البالغ من العمر 84 عاماً بين بغداد وأربيل، والموصل وقرقوش في شمال العراق الذي عانى لسنوات من الإرهابيين، حاملاً قضية إحدى أقدم الجماعات المسيحية في العالم، كما التقى المرجع الشيعي آية الله العظمى علي السيستاني.

وبعد ثلاثة أيام حافلة، اختتم البابا فرنسيس زيارته التاريخية إلى العراق بقداس من مدينة أربيل بكردستان أقامه بعد ظهر الأحد.



شارك فيه الآلاف وسط إجراءات صحية وأمنية، وودّع العراقيين قائلا "العراق سيبقى معي وفي قلبي".

وأنهى زيارته برسالة أمل قائلاً "في هذه الأيام التي أمضيتها بينكم، سمعت أصوات ألمٍ وشدّة، ولكن سمعت أيضاً أصواتاً فيها رجاءٌ وعزاء"، قبل أن يحيّي الحضور بعبارات "سلام، سلام، سلام.



شكراً! بارككم الله جميعاً! بارك الله العراق!"، ثم "الله معكم!" بالعربية.

وكان البابا فرنسيس، قام الأحد، بزيارة إلى الموصل التي كانت يوماً ما معقلاً لتنظيم داعش.

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