الشرطة العراقية تعثر على 4 أوكار وعبوتين ناسفتين

2021/03/08 | 12:37 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجحت قطعات الشرطة الاتحادية العراقية، من العثور على 4 أوكار وعبوتين ناسفتين بعملية استباقية في محافظة كركوك....

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