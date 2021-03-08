الرئيس العراقي: حضور البابا القى لمسة سلام ومحبة

2021/03/08 | 12:37 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الرئيس العراقي برهم صالح، ان زيارة البابا فرنسيس الى العراق بمثابة رسالة تضامن انسانية كبيرة مع العراق الذي انهكه العنف والنزاعات....

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