في ختام الزيارة.. البابا يوجه التحية للعراق

2021/03/08 | 12:37 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختتم بابا الفاتيكان فرانسيس زيارته الى العراق بإقامة قداس احتفالي في مدينة أربيل وجه خلاله التحية للعراق....

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