ابرز ما جاء في خطاب مصطفى الكاظمي الذي وجهه الى الشعب العراقي

2021/03/08 | 12:38 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الوزراء “مصطفى الكاظمي”: نطرح اليوم الدعوة إلى حوار وطني ليكون معبراً لتحقيق تطلعات شعبنا.🔹”الكاظمي”: ندعو جميع المختلفين من قوى سياسية وفعاليات شعبية.وشبابية احتجاجية ومعارضي الحكومة إلى طاولة الحوار المسؤول.🔹”الكاظمي” يدعو المعارضين إلى حوار مفتوح وصريح مع … Readmore

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