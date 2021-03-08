كلمة الكاظمي في وداع بابا الفاتيكان: الشعب العراقي ودَّع قداسة البابا بكل حفاوة وتقدير

2021/03/08 | 12:38 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في كلمةٍ له..رئيس الوزراء “مصطفى الكاظمي”: الشعب العراقي ودَّع قداسة البابا بكل حفاوة وتقدير زيارة البابا كانت نقطة مضيئة جسدت جوهر شعبنا رسالة قداسة البابا وصلت إلى جميع أنحاء العالم رسالة شعبنا وصلت إلى كل شعوب الأرض

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