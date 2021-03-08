اليابان تقدم 600 الف دولار لدعم قناة تعليمية عن بعد لوزارة التربية العراقية

2021/03/08 | 12:40 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة …كشف تقرير لموقع الامم المتحدة انه وضمن اتفاقية مشروع التخفيف من آثار وباء كورونا على التعليم عن بعد قد نائب السفير الياباني في العراق ناكاجاوا شو مبلغ 600 الف دولار لدعم نظام التعليم عن بعد لصالح وزارة التربية العراقية .وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ ان ” المشروع مخصص لليونسكو لمواصلة دعم وزارة التربية في تقديم التعليم عن بعد من خلال قناتها التلفزيونية التعليمية التي تهدف إلى الوصول إلى أكثر من 6.3 مليون طفل في المدارس الابتدائية وغيرهم من الأطفال الذين لا يحصلون على التعليم طوال فترة جائحة كورونا”.واضاف انه ” واستجابه لازمة جائحة كورونا وإغلاق المدارس منذ نهاية شباط عام 2020 ، تبني اليونسكو على مساعدتها السابقة للقناة التلفزيونية التابعة لوزارة التربية والتعليم ، من خلال دعم إنتاج محاضرات تلفزيونية لجميع المواد للصفوف من الصف الاول الى السادس وبرنامج التعلم السريع من خلال هذا المشروع”.واشار الى أن ” هذه ليست المرة الاولى التي تساهم فيها اليابان بتقديم المنح لليونسكو في العراق ، ففي عام 2019 ، دعمت حكومة اليابان مشروع “أصوات أطفال الموصل القديمة لإعادة تأهيل وإدارة المدارس الابتدائية في المناطق الحضرية الخارجة من الصراع” ، وفي عام 2020 مشروع “خلق فرص عمل للشباب في الموصل لمركز التميز المهني في مهارات البناء التي تدعم نتائج سوق العمل “.



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