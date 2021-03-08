لجنة الامن تتفقد القطعات التي تشارك بتأمين زيارة الامام الكاظم

2021/03/08 | 12:42 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكدت لجنة الامن والدفاع النيابية، اليوم الاثنين، إستعداد القوات الأمنية لتأمين زيارة الامام الكاظم عليه السلام.وقالت اللجنة في بيان، ان “اللجنة اجرت زيارة تفقدية برئاسة النائب محمد رضا آل حيدر والنائبين بدر الزيادي وسعد الحلفي، للفرقة الثانية اللواء الثامن التابع للشرطة الاتحادية للاطلاع على الخطط الأمنية التي وضعت لتأمين زيارة الإمام موسى الكاظم “ع” ومناقشة القضايا الأمنية الكفيلة بتعزيز الأمن والاستقرار ومتابعة الخلايا النائمة والقضاء عليها”.وقال عضو اللجنة بدر الزيادي بحسب البيان، أن “زيارة القطعات الأمنية والعسكرية تأتي من أجل التواصل بين اللجنة والقوات الأمنية ومتابعة الوضع الأمني عن كثب، والاطلاع الميداني على المعوقات التي تواجه عمل […]

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