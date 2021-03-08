أوروبا تحذر من أحد لقاحات كورونا.. وتشترط موافقة 4 دول لاستخدامه

2021/03/08 | 12:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – NNC نصحت رئيسة وكالة الأدوية الأوروبية كريستا ويرثومر هوش، بعدم إعطاء الدول تصريح طوارئ لاستخدام لقاح “سبوتنيك في” الروسي المضاد لفيروس كورونا.وقالت ويرثومر هوش في محطة “أو.أر.إف” النمساوية “نحتاج إلى مستندات يمكننا مراجعتها، ليس لدينا حاليا بيانات بشأن من تم تطعيمهم، إنه غير معروف، وهذا هو سبب نصحي بشكل سريع عدم إعطاء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أوروبا تحذر من أحد لقاحات كورونا..



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