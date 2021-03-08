الكاظمي يؤكد استعداد العراق للعب دور فعال في تكريس التهدئة والحوار

2021/03/08 | 12:47 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، استعداد العراق الكامل للعب دور فعال في تكريس التهدئة وفتح أبواب الحوار.وقال الكاظمي في كلمة له، اليوم، تابعها “النور نيوز”، “نجحنا بأن يكون العراق معبراً للتفاهم والتواصل بين العديد من دول المنطقة، وهناك استعداد دولي لدعم العراق في مشروع الاصلاح الاقتصادي”، لافتا الى اننا …

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