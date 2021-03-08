الكاظمي يهنئ بمناسبة عيد المرأة

2021/03/08 | 12:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ واع هنأ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، المرأة العراقية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.وقال الكاظمي في تغريدة له على موقع تويتر، تابعتها وكالة الانباء العراقية (واع): "بكل عرفان وتقدير، نرفع أسمى التهاني إلى المرأة العراقية وهي تصوغ معاني الحياة وتدافع عنها، وتمنح وطننا قلادة التعايش والتسامح، وتقف بصمود لتدافع عن قيم المجتمع".واضاف، "كل عام والمرأة العراقية والمرأة في كل أنحاء العالم بخير".

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