تهنئة من رئيس الوزراء للعراقيات بمناسبة عيد المرأة

2021/03/08 | 12:49 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

هنأ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاثنين، المرآة العراقية بمناسبة يومها العالمي.

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وقال الكاظمي في تغريدة تابعها "ناس"، (8 آذار 2021) ، جاء فيها "بكل عرفان وتقدير، نرفع أسمى التهاني إلى المراة العراقية وهي تصوغ معاني الحياة وتدافع عنها، وتمنح وطننا قلادة التعايش والتسامح".

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