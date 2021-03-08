2021/03/08 | 12:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- NNC دعا رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، جميع المختلفين من قوى سياسية وفعاليات شعبية وشبابية احتجاجية، ومعارضي الحكومة إلى طاولة “الحوار المسؤول” أمام الشعب العراق كما شدد على ضرورة الابتعاد عن لغة الخطاب المتشنج والتسقيط السياسي.وينشر “المركز الخبري الوطني” نص كلمة الكاظمي بمناسبة اختتام زيارة قداسة البابا فرنسيس الى العراق.بـسم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي يشدد على “الحوار المسؤول” امام الشعب المركز الخبري الوطني.

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