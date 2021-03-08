الدولار يرتفع مع تجدد مكاسب عوائد السندات الأميركية

2021/03/08 | 12:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

ارتفع الدولار الأميركي اليوم الاثنين، متجها صوب أعلى مستوى في شهرين ونصف الشهر، حيث أثار ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية قلق المستثمرين في أسواق الأسهم.

ونزلت العملة الأميركية أربعة بالمئة في الربع الأخير من 2020 لكنها ارتفعت أكثر من 2.4 بالمئة منذ بداية العام أمام منافسيها، إذ يتوقع المستثمرون أن يضغط ارتفاع عوائد السندات الأميركية على تقييمات الأسهم المرتفعة ويزيد من إغراء العملة.

وقال المحللون لدى UBS في مذكرة يومية "ارتفاع العائدات الأميركية يزيد من اضطراب سوق الأسهم ويعزز الدولار الأميركي..



مازال مجلس الاحتياطي يتبنى التيسير النقدي لكن رئيسه جيروم باول قرر ألا ينتقد في تصريحاته ارتفاع العوائد مما يعطي الدولار دعما إضافيا على المدى القصير".

لكن اتجاهات العائد تباينت في الأسواق الرئيسية.

ففي حين زادت عوائد السندات الأميركية عشر نقاط أساس الأسبوع الماضي، انخفضت العائدات في ألمانيا نحو خمس نقاط أساس، لينزل اليورو مقتربا من أقل مستوى له في أربعة أشهر دون 1.19 دولار.

وأقر مجلس الشيوخ الأميركي خطة إنقاذ بقيمة 1.9 تريليون دولار بعد يوم من تقرير للوظائف الأميركية رفع الدولار إلى أعلى مستوياته منذ نوفمبر تشرين الثاني 2020.

وسجل مؤشر الدولار 92.186 مقابل سلة من ست عملات، مرتفعا 0.3 بالمئة ومقتربا من ذروة أواخر نوفمبر تشرين الثاني البالغة 92.201 المسجلة يوم الجمعة.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.2 بالمئة إلى 0.76996 دولار أميركي لكنه يظل أقل كثيرا عن ذروته للجلسة 0.77230 دولار.



وهبط الدولار النيوزيلندي حوالي 0.1 بالمئة بعدما زاد 0.4 بالمئة إلي 0.719 دولار أميركي.

واستقر الدولار قرب أعلى مستوى في عام أمام الجنيه الإسترليني عند 1.3819 دولار، واستقر مقابل الين منخفض العائد عند 108.46 ين بعدما سجل أعلى مستوى في تسعة أشهر عند 108.645 يوم الجمعة.

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