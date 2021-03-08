الكاظمي يهنئ العراقيات بمناسبة عيد المرآة

2021/03/08 | 12:55 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ هنأ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، المرآة العراقية بمناسبة يومها العالمي.وقال الكاظمي في تغريدة، جاء فيها “بكل عرفان وتقدير، نرفع أسمى التهاني إلى المراة العراقية وهي تصوغ معاني الحياة وتدافع عنها، وتمنح وطننا قلادة التعايش والتسامح”.

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