أفضل جوازات السفر.. الإمارات تتقدم والعراق يتذيل قائمة

2021/03/08 | 12:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت شركة الاستشارات العالمية "نوماد كابيتاليست" قائمة أفضل جوازات السفر في 2021 والتي ضمت 199 جوازا عالميا.

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