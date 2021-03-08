بوادر رفع الاغلاق تبدأ في جزء من العراق.. قرار بفتح باب السياحة

2021/03/08 | 13:02 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

قررت وزارة الداخلية في إقليم كردستان السماح بدخول السياح والأجانب إلى اراضي الإقليم، بعد أيام من تشديدات فرضت بهذا الخصوص.

وذكرت الوزارة في بيان، “ابتداءً من اليوم الإثنين، يسمح للسياح بالدخول من جميع المعابر في الإقليم”.

وأضاف “يتوجب أن يخضع السياح القادمون من المدن العراقية الأخرى، والاجانب لفحص PCR الخاص بكورونا بمدة 72 ساعة قبل التوجه الى الاقليم”.

وتابع البيان “يجب ان يحجر المواطنون العراقيون والاجانب انفسهم في حال الوصول للإقليم وكانت نتيجة الفحص إيجابية”.

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