الحلبوسي مهنئا المرأة بعيدها: تصنع الحياة وتربي الاجيال وتبني المجتمع

2021/03/08 | 13:14 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ هنأ رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، المرأة بعيدها، فيما اشار الى انها تصنع الحياة وتربي الاجيال وتبني المجتمع.وكتب الحلبوسي في حسابه الشخصي بموقع “تويتر” قائلا، ان ” في يومها العالمي ..تحية إكبار للمرأة العراقية التي وقفت بالأمس بشجاعة وبطولة وواجهت الظروف والتحديات الصعبة”.واضاف “تحية اعتزاز لها اليوم وهي تصنع الحياة وتربي الأجيال وتسهم في بناء المجتمع”.

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