2021/03/08 | 13:16 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن قائد عمليات الأنبار اللواء الركن ناصر الغنام، الاثنين (8 آذار 2021)، اعتقال خمسة من عناصر تنظيم "داعش" اشتركوا بعمليات "إرهابية" ضد المواطنين.

وقال الغنام في بيان، إن "قيادة عمليات الأنبار متمثلة بالفرقة 10 لواء 38، نفذت واجباً أمنياً ضمن قاطع المسؤولية وبالتنسيق مع إرهاب الأنبار".

وأضاف، أن ذلك أسفر عن "إلقاء القبض على خمسة عناصر من تنظيم داعش وفق المادة4 إرهاب، اشتركوا بعمليات إرهابية ضد المواطنين الأبرياء".





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (5 "دواعش" في قبضة القوات الأمنية بالأنبار) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (5 "دواعش" في قبضة القوات الأمنية بالأنبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).