مفوضية الانتخابات تمدد فترة تسجيل التحالفات واستلام قوائم المرشحين

2021/03/08 | 13:16 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد قررت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، تمديد مدة تسجيل التحالفات لغاية 1/5/2021 ومدة استلام قوائم المرشحين لغاية 17/4/2021 تمديداً نهائياً.

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