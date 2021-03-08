2021/03/08 | 13:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واعأعلنت مفوضية الانتخابات تمدد مدة تسجيل التحالفات واستلام قوائم المرشحين.وذكرت المفوضية في بيان لها تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) ، اليوم الأثنين، أنه"تم تمديد مدة تسجيل التحالفات لغاية 1/5/2021".واضافت أن "مدة استلام قوائم المرشحين لغاية 17/4/2021 تمديداً نهائياً للتحالفات والاحزاب السياسية والمرشحين".

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