الغنام يعلن اعتقال عناصر هاجموا ’مواطنين أبرياء’ بعملية أمنية في الأنبار

2021/03/08 | 13:20 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن قائد عمليات الأنبار ناصر الغنام، الإثنين، اعتقال عناصر في داعش هاجموا مواطنين بـ"عمليات إرهابية".

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وقال الغنام في تدوينة تابعها "ناس"، (8 آذار 2021)، "نفذت قيادة عمليات الأنبار متمثلة بالفرقة ١٠ لواء ٣٨، واجباً أمنياً ضمن قاطع المسؤولية وبالتنسيق مع مكافحة إرهاب الأنبار".

وأضاف، "وأثمر الواجب عن إلقاء القبض على ٥ عناصر من تنظيم داعش وفق المادة ٤ إرهاب، حيث اشتركوا بعمليات إرهابية ضد المواطنيين الأبرياء".

وتابع، "ستبقى الأنبار آمنة بجهود رجالها الابطال من الجيش والقوات الأمنية العاملة بأمرتنا".

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