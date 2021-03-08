2021/03/08 | 13:27 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة الفريق الركن محمد البياتي رفع عدد من السيطرات في بغداد.

وقال البياتي في تصريح للسومرية نيوز انه بناءً على توجيه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، سيتم اعتبارا من الساعة ٢٠٠٠ اليوم ٨ اذار رفع سيطرات سهام العبيدي وسيد الحليب ومدخل اليرموك وتحويلها الى مرابطات بالتنسيق مع قيادة عمليات بغداد لتخفيف الزخم المروي وتسهيل حركه تنقل المواطنين في العاصمة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سكرتير القائد العام: اعتبارا من اليوم سيتم رفع عدد من السيطرات في بغداد ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سكرتير القائد العام: اعتبارا من اليوم سيتم رفع عدد من السيطرات في بغداد ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).