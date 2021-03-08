البورصة تغلق على ارتفاع بنسبة 1.22٪

2021/03/08 | 13:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أغلقت البورصة، اليوم الاثنين، على ارتفاع بنسبة 1.22٪ بعد تداول اكثر من 1.3 مليار سهم.

وقال بيان للبورصة، تلقته "الاقتصاد نيوز"، إن حجم التداول بلغ اكثر من 1.3 مليار سهم بقيمة 687.9 مليون دينار من خلال ابرام 441 صفقة.

وأضاف أن المؤشر العام أغلقت عند النقطة 565.73 مرتفعا بنسبة 1.22٪ عن الجلسة السابقة.

وأكد أن الشركات الأكثر ربحية هي صناعة وتجارة الكارتون والمعدنية والدراجات والمصرف المتحد ومصرف الموصل ومصرف الخليج، بينما الشركات الأكثر خسارة هي المنتجات الزراعية ومصرف ايلاف الإسلامي ومدينة العاب الكرخ واسياسيل.

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