2021/03/08 | 13:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصادنيوز _ بغداد

اعتبر مقرر اللجنة المالية النيابية احمد الصفار , الاثنين , ان اعتماد سعر صرف 45 $ في الموازنة بعيد كل البعد عن الواقع لكون كافة المعطيات وتوقعات خبراء النفط بان سعر النفط سوف يتراوح بين 61 الى 69 $ خلال عام 2021، مبينا أنه كان الاجدر احتساب سعر برميل النفط على الأقل بـ 50 $ .وقال الصفار في حديث صحفي, ان ” بناء الموازنة على سعر برميل النفط بـ 45 $ بعيد كل البعد عن الواقع حيث ان الأشهر الأخيرة من العام الماضي بدا صعود سعر النفط بشكل متسارع وفق معطيات متوقعة منها إيجاد لقاحات لكورونا وانخفاض كبير في الاحتياطي النفطي الأمريكي ” .وأضاف ان ” اغلب أعضاء اللجنة المالية طالبوا الحكومة الى اعتماد سعر 50 $ للبرميل وهذا متحقق الا ان الحكومة رفضت ذلك ” , مبينا انه ” لو تم اعتماد 50$ دولار لتوفر لنا في الموازنة 20 ترليون دينار وهذا بالتأكيد سوف يقلل عجز الموازنة بشكل كبير وتوفيردرجات وظيفيفية وتنشيط القطاع الخاص والتربية والتعليم والصحة ” .وأشار الصفار إلى ان “اللجنة قامت برفع حجم الموازنة الى 129 ترليون لدعم قطاعات مهمة مستندين على الوفرة المالية نتيجة ارتفاع أسعار النفط , وربما سوف نعمل على اجراء موازنة تكميلية بعد الشهر السابع اذا ما استمرت أسعار النفط بهذا المستوى ” .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية: اعتماد سعر 45 دولار لبرميل النفط بعيد عن الواقع) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية: اعتماد سعر 45 دولار لبرميل النفط بعيد عن الواقع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).